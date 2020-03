Coronavirus: Conte, nessuno sarà lasciato solo

- "Dobbiamo costruire una catena di solidarietà, nessuno sarà lasciato solo. Stiamo lavorando anche per favorire donazioni da parte di distributori e produttori. Non vogliamo tassare la solidarietà. Chiediamo di tassare solo al 5 per cento chi acquista con questi buoni spesa". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte. (Rin)