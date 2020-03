Coronavirus: Sardegna, ad oggi 15.746 richeste di imbarco, a Cagliari 29 per cento in autoisolamento

- In relazioni alle disposizione del governo per affrontare l'emergenza coronavirus, La regione Sardegna rendo noto che istanze di richiesta di autorizzazione agli imbarchi che ha ricevuto dal 19 marzo al 28 marzo sono 15.746. Di queste 3.548 per partenze dalla Sardegna e 12.198 per arrivi nell'Isola. Nelle motivazioni, riferisce la Regione in una nota, il 51 per cento per rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, il 21 per cento per ragioni di assoluta urgenza, il 16 per cento per comprovate esigenza lavorative, il 7 per cento per spostamenti per motivi di salute e il 5 per cento per situazioni di necessità. Sempre nel periodo 19-28 marzo il totale delle pertenze è di 1.204 unità e quello degli arrivi di 4.320. In base alle autodichiarazioni dei viaggiatori, poi, i Comuni sardi nei quali non è stata ricevuta alcuna dichiarazione di arrivo in isolamento sono 66, mentre Cagliari (con il 29 per cento), seguita da Sassari (con il 24), sono i Comuni con il maggior nuemro di persone in isolamento volontario.(Com)