Coronavirus: Esercito, subito in campo per distribuzione dispositivi sanitari

- Come disposto dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, per velocizzare la distribuzione di dispositivi sanitari, l'Esercito ha messo immediatamente a disposizione del commissario Domenico Arcuri e del personale della Protezione civile, elicotteri, mezzi terrestri e infrastrutture. Lo riferisce una nota dell'Esercito. In particolare sono state individuate alcune infrastrutture utili per lo stoccaggio e la successiva distribuzione nelle regioni del sud di materiali necessari alla lotta alla Covid-19, i depositi individuati nelle città di Bari, Lamezia Terme, Palermo e Cagliari, insistono lungo le principati vie stradali e nelle vicinanze di porti e aeroporti con un grande valore strategico per la ricezione e l'invio dei dispositivi sanitari. (segue) (Com)