Coronavirus: Zingaretti, da Regione Lazio 20 milioni a Comuni per buoni spesa

- La Regione Lazio prepara fondo da 20 milioni di euro da destinare ai Comuni per buoni spesa alle famiglie che hanno bisogno. "Martedì in Giunta Regione Lazio 20 milioni di euro ai Comuni del Lazio per buoni spesa alle famiglie che hanno bisogno", scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.(Com)