Coronavirus: in Lombardia positivo il 42 per cento dei tamponi effettuati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 42 per cento di 95.860 tamponi per Covid-19 fatti in Lombardia ha dato esito positivo. Lo si evince dal grafico mostrato dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, durante la consueta diretta per fare il punto sull’emergenza sanitaria. Dei 22 laboratori che effettuano test nella regione, il più produttivo è stato quello dell’ospedale San Matteo di Pavia, dove sono stati processati 16.628 tamponi, il 17 per cento del totale regionale. Seguono l’Izsler (istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna) di Brescia, con 12.934 tamponi, il 13 per cento del totale; l’ospedale Sacco di Milano, con 10.124 test effettuati, l’11 per cento del totale; e gli Spedali Civili di Brescia, dove è stato processato il 10 per cento dei tamponi, pari a 9.486 test. La percentuale di esito positivo è più alta nelle zone maggiormente colpite dall’epidemia, con punte superiori al 70 per cento agli Spedali Civili di Brescia e all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. A Mantova sono risultati positivi il 67 per cento dei 128 tamponi processati, a Lecco il 65 per cento su 350 test, a Bergamo Est il 63 su un totale di 772 e all’Humanitas di Milano il 60 per cento, su un totale di 1.119 tamponi. La percentuale di test positivi scende nel laboratori che sono partiti prima con l’analisi dei tamponi: al San Matteo di Pavia è del 32 per cento e al Sacco di Milano del 28.(Rem)