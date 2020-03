Coronavirus: Gallera, sforzo titanico, aumentati posti in terapia intensiva del 110 per cento

- "L'onda è stata così ampia che noi abbiamo fatto sforzi titanici. Siamo passati da 724 a 1600 posti di terapia intensiva, con un aumento del 110 per cento dei posti in terapia intensiva". Lo ha dichiarato l'assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, durante il consueto collegamento da Palazzo Lombardia per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. "Le prime settimane sono state uno tsunami, questa è una patologia acuta, non cronica, molti gestiscono la patologia nel proprio domicilio ma molte altre hanno bisogno di un ricovero o di un monitoraggio perché rischiano il ricovero, per questo abbiamo dovuto ampliare il più possibile l'offerta ospedaliera - ha aggiunto Gallera - Oggi abbiamo già iniziato a rafforzare la rete territoriale, aumenteremo le degenze di sorveglianza dove ci prenderemo carico e cura di chi non oggi non riesce a trovare un posto negli ospedali che oggi sono sovraffollati ma fortunatamente non hanno ancora bisogno di una struttura ospedaliera". (Rem)