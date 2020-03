Coronavirus: Corrotti (Lega), nel Lazio serve bloccare a pagamenti tasse locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza sanitaria sta mettendo a serio rischio l’economia del territorio laziale, "le imprese rischiano di chiudere e i cittadini di perdere il proprio posto di lavoro". sono le preoccupazioni espresse in una nota da Laura Corrotti, consigliere Lega della Regione Lazio. "Oggi, per andare veramente incontro alle richieste urgenti delle aziende e delle famiglie laziali -continua- è necessario sospendere immediatamente i pagamenti relativi alle tasse locali, come il bollo auto, Irap, addizionale Irpef, Ecotassa e Tassa sulle concessioni. C’è un problema di liquidità e, seguendo l’esempio di altre regioni italiane, si potrà parlare di sostegno economico ai cittadino solo prorogando, senza applicazione di sanzioni ed interessi, le scadenze delle tasse locali almeno fino a quando -conclude il consigliere regionale- le imprese non potranno riaprire, per tutti coloro che risultano residenti nel territorio regionale”. (Com)