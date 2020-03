Coronavirus: Gallera, flessione significativa degli accessi al pronto soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, ha mostrato, durante il consueto collegamento da Palazzo Lombardia per fare il punto sul coronavirus, il grafico degli accessi al pronto soccorso dal primo febbraio a oggi, evidenziando come, nella zona di Bergamo e Brescia "negli ultimi giorni c'è una flessione significativa, il numero telefonate al pronto soccorso ha un picco in basso". Lo stesso vale anche per la città di Milano, "negli ultimi due, tre giorni c'è una forte riduzione", ha precisato Gallera. (Rem)