Coronavirus: Gallera, a Bergamo e Brescia potenziate Usca e residenze assistenziali

- L'assistenza sanitaria territoriale è stata potenziata nei territori lombardi più duramente colpiti dal coronavirus, ovvero le province di Bergamo e Brescia. Lo ha annunciato nella consueta diretta per fare il punto sull'emergenza sanitaria l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Nella Bergamasca da oggi è stata attivata una nuova Usca (unità speciali di continuità assistenziale) e si amplia l'orario delle visite presso le case delle persone malate dalle 8 alle 20. "Da oggi è partito nella bergamasca il potenziamento delle Usca in quella che doveva essere la zona rossa della bergamasca (Alzano, Nembro e Albino) con tre brigate di due persone ciascuna, che dalle 8 alle 19 faranno dieci visite su indicazione del medico di medicina generale e potranno poi o attivare la sorveglianza domiciliare Covid con gli infermieri o portare il paziente nelle degenze di sorveglianza", ha detto Gallera. "Da lunedì - ha annunciato poi l'assessore - partiranno a Brescia tre Usca con sede a Brescia Montichiari e Orzinuovi, anche quella una zona particolarmente delicata". Saranno attive dalle 8 alle 19 nei giorni feriali. Si ampliano poi i posti nelle degenze di sorveglianza, destinati ai pazienti dimessi dagli ospedali, ma ancora positivi o a quelli - ha ricordato Gallera - "che non devono essere ricoverati, ma non possono stare al domicilio". Al Winter Hotel di Grassobbio ai 92 posti già occupati da pazienti dimessi, se ne aggiungono altri 28 a disposizione del territorio. "Domani - ha aggiunto Gallera - parte anche il Cristallo Palace di Bergamo con 120 posti, in cui verranno collocati pazienti dal territorio e in settimana l'hotel "La Muratella" con 100 posti. E così nella realtà bresciana, dove abbiamo già individuato l'area dell'ex Paolo VI che ha 88 posti complessivi". (segue) (Rem)