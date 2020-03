Coronavirus: Gallera, a Bergamo e Brescia potenziate Usca e residenze assistenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste attività che oggi abbiamo intensificato sulle due aree più critiche dalla settimana prossima partiranno in tutto il resto della regione, per avere una maggiore capacità di gestione e presa in carico dei pazienti che non devono essere ancora ricoverati, ma non possono stare al domicilio. Questo è il modo concreto con cui noi stiamo agendo. Non è un problema se queste persone fanno o non fanno il tampone. In alcuni casi glielo faremo fare anche su indicazione del medico di medicina generale o per una maggiore diagnostica, ma a noi interessa curarle. Tutte le persone che hanno da un'influenza in su è come se fossero Covid positivi e noi li curiamo. Questo è il modo di superare in maniera concreta e lombarda l'imbuto dei laboratori", ha spiegato Gallera. Novità anche sul fronte dei saturimetri che verranno consegnati ai malati a casa: "Stiamo acquistando oltre 100mila saturimetri, che dovrebbero arrivare nel corso della prossima settimana e speriamo che sia mantenuta la tempistica che il soggetto che si è impegnato a fare", ha fatto sapere. (Rem)