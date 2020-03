Coronavirus: De Priamo (Fd'I), interrogazione su mancata raccolta rifiuti di persone positivi a virus

- "Come Fratelli d'Italia abbiamo sollecitato fin da subito la Giunta Raggi ad attivare un servizio dedicato per la raccolta dei rifiuti prodotti da cittadini contagiati da covid-19. Ad oggi, Ama non ha ancora avviato il servizio. Parliamo di rifiuti classificati come 'sanitari' a rischio 'infettivo', necessitano quindi di tempestive misure di gestione al fine di tutelare i cittadini e i lavoratori della municipalizzata che operano nel ciclo dei rifiuti. Come Fratelli d'Italia abbiamo già presentato un'interrogazione in Campidoglio, Comune e Ama intervengano". E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio. (Com)