Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), pronti a consegnare pacchi alimentari

- "La Protezione civile è a disposizione con le proprie steutture, il tema è all’attenzione del governo e presto avrete notizie in proposito. Le strutture di Protezione civile a livello territoriale sono già mobilitate, siamo pronti a distribuire pacchi alimentari se necessario". Lo ha detto il capo del dipartimento di Protezione civile nazionale Angelo Borrelli nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia rispondendo a chi gli chiedeva se la Protezione civile interverrà per aiutare al vitto delle famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza. (Rer)