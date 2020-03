Coronavirus: Raggi, autobotti servizio giardini Roma con operatori Ama per igienizzare

- Le operazioni di sanificazione straordinaria delle strade di Roma continuano nel fine settimana. "Anche quest'oggi, al fianco degli operatori Ama, ci sono le autobotti del servizio giardini di Roma Capitale, operative in tutti i Municipi per lavare con cura le aree più sensibili: quelle vicine a ospedali, farmacie, stazioni e supermercati". Lo scrive in un post su facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Nelle prime settimane dell'emergenza covid - continua il sindaco- Ama è riuscita a disinfettare 60mila cassonetti con circa 750mila litri di sostanza igienizzante. Nell'ultima settimana lo sforzo è raddoppiato e per le operazioni di lavaggio delle strade sono stati irrorati oltre 1 milione di litri di acqua con additivo biologico. Il mio pensiero -concluede Raggi- e il mio ringraziamento sono sempre rivolti ai lavoratori che, anche nel weekend, portano avanti questi preziosi interventi per il bene di Roma e dei suoi cittadini. (Com)