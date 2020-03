Coronavirus: Gemelli, sta bene il bimbo nato da madre positiva a virus

- Sta bene Noha, un bel bimbo di 3 chili e 300 grammi nato giovedì mattina al Gemelli da una mamma positiva al coronavirus. "Il bambino, appena nato, è stato trasportato nelle stanze a pressione negativa allestite presso la pediatria del Gemelli e posto in incubatrice". dice in una nota del policlinico Gemelli il professor Giovanni Vento, direttore Uoc di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale presso la Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs e docente di Pediatria generale e speciale all'Università Cattolica del Sacro Cuore. "Il primo tampone naso-faringeo di Noah, effettuato subito dopo la nascita, è risultato negativo. Ne verrà ripetuto un altro, come da protocollo, a cinque giorni dalla nascita, cioè lunedì. Anche la mamma di Noah è in buone condizioni, nonostante presenti una polmonite da Covid". Il bimbo è nato con taglio cesareo elettivo "eseguito per indicazione materna dato che la donna aveva già avuto in precedenza un taglio cesareo". (segue) (Com)