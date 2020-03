Coronavirus: Gemelli, sta bene il bimbo nato da madre positiva a virus (2)

- Il taglio cesareo non è indicato elettivamente in caso di mamma con infezione da Covid. Il piccolo Noah è stato separato dalla mamma subito dopo la nascita. "In questi casi – spiega il professor Vento - non è consigliato il bonding (il contatto 'pelle a pelle') e nemmeno il ritardato clampaggio del cordone ombelicale, che sono due pratiche normalmente eseguite in tutti i parti, spontanei e cesarei. E' preferibile evitarli, per minimizzare il rischio di trasmissione dell'infezione. Noah sta bene - assicura Vento- e beve dal biberon il latte raccolto dalla mamma, visto che non c'è evidenzia di trasmissione del virus attraverso il latte materno". Il piccolo per ora è ancora separato dalla mamma, "ma ci auguriamo di poterli ricongiungere appena possibile e allora il bambino potrà essere allattato direttamente al senso materno". (segue) (Com)