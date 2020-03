Coronavirus: Gemelli, sta bene il bimbo nato da madre positiva a virus (3)

- "La gravidanza -spiega il professor Antonio Lanzone, direttore unità operativa complessa di Ostetricia e Patologia ostetrica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Ordinario di ostetricia e ginecologia, Università Cattolica del Sacro Cuore- non viene complicata in maniera peculiare dal coronavirus. Le donne che contraggono l'infezione da Covid-19 in gravidanza infatti sembrano comportarsi in maniera simile a quelle colpite da altre virosi, anche perché nella maggior parte dei casi le donne gravide con infezione da Covid-19 presentano sintomi lievi". Da subito il policlinico Gemelli, "per la sua policy di centro di riferimento regionale per le gravidanze covid (insieme al Policlinico Umberto I di Roma), ha applicato alle donne in gravidanza un criterio di eleggibilità al tampone faringeo molto più ampio rispetto ad altre categorie di pazienti". Il tampone viene cioè fatto a tutte le gravide "con sintomi respiratori anche sfumati, senza bisogno che vi siano febbre elevata e tosse importante". (segue) (Com)