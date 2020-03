Coronavirus: Pd Campidoglio a Raggi, ritirare campagna segnalazione assembramenti

- Il gruppo Pd del Campidoglio ha inviato una mail alla sindaca Virginia Raggi per chiederle, come si legge nell'oggetto, il "ritiro della campagna 'segnalazioni assembramenti' dal portale Istituzionale di Roma Capitale". La mail prima ripercorre la vicenda, poi sottolinea "in questo periodo di emergenza e isolamento sociale si esprime forte perplessità nei confronti del provvedimento adottato". Secondo i dem, infatti, "l iniziativa appare tanto più discutibile se ad adottarla è un'istituzione che dovrebbe promuovere inviti alla cittadinanza per l'assunzione di comportamenti civici responsabili e solidali, contribuendo in tal modo al contenimento della diffusione della tensione e delle reazioni emotive che possono spingere pericolosamente persone a rendersi delatori, anche se solo per sentimenti di paura e ansia, di altri individui". Poi il Pd capitolino ricorda un secondo aspetto. "I cittadini romani - si legge ancora nella mail - hanno finora dato prova di grande senso di responsabilità, solidarietà e civismo. Non riscontriamo, quindi, la necessità di indurre in questo modo i cittadini romani a pensare che ci siano assembramenti da denunciare. Di questa misura non se ne sente davvero il bisogno, agita fantasmi, mentre ora dobbiamo essere responsabilmente vicino a tutta la cittadinanza, con azioni necessarie, senza indurre sbagliati pregiudizi". I dem chiedono quindi "il ritiro della campagna di segnalazione 'assembramenti" e l'immediata sospensione del servizio sul portale istituzionale e su tutte le altre piattaforme web in cui risulta attivato". (Rer)