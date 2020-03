Coronavirus: sesto decesso a Mosca, è un 69enne affetto da polmonite bilaterale

- Le autorità della Federazione Russa hanno confermato un sesto decesso per coronavirus nel paese. Si tratta, come reso noto dal Centro operativo per il contenimento dell'epidemia, di un paziente 69enne che era ricoverato a Mosca e affetto da polmonite bilaterale. Secondo le ultime stime fornite questa mattina dal Centro, il numero di pazienti infetti da Covid-19 in Russia è aumentato di 228 persone nelle ultime 24 ore, portando il bilancio complessivo a 1.264 contagi. Sul totale dei casi, 114 sono stati confermati a Mosca e 36 nella regione di Mosca. In generale l’epidemia è stata registrata in 62 regioni russe.(Rum)