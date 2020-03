Coronavirus: M5s, tutele anche per professionisti autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del M5s in commissione Lavoro esprimono soddisfazione per il decreto interministeriale annunciato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo che prevede per i lavoratori autonomi e per i professionisti un indennizzo di 600 euro per il mese di marzo da richiedere alle casse di appartanenza private. (segue) (Rin)