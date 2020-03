Coronavirus: M5s, tutele anche per professionisti autonomi (3)

- "Non potevamo abbandonare una fascia di lavoratori esclusa sia dalla possibilità di accedere alla cassa di integrazione in deroga sia di percepire l'indennizzo previsto dall'Inps: era necessario un intervento ad hoc di tutela per i professionisti e gli autonomi - concludono -. Il governo ha avuto la giusta sensibilità". (Rin)