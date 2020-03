Turchia: coronavirus, stop ai voli internazionali, collegamenti interni limitati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera turca Turkish Airlines ha annunciato una limitazione dei voli nazionali per contenere la pandemia di coronavirus. "I voli nazionali da Istanbul e Ankara verso alcune città metropolitane sono stati limitati a partire da oggi", ha dichiarato su Twitter Bilal Eksi, amministratore delegato di Turkish Airlines. I voli cargo commerciali, invece, continueranno. Nella giornata di ieri, 27 marzo, la Turchia ha sospeso tutti i voli internazionali come parte delle misure per frenare la diffusione della Covid-19. Per quanto riguarda i trasporti nazionali, i viaggi tra le città sono soggetti all'autorizzazione delle autorità locali. Il bilancio delle vittime del nuovo coronavirus in Turchia è di 92 decessi. Secondo i dati della Johns Hopkins University con sede negli Stati Uniti, dopo la prima apparizione a Wuhan, in Cina, lo scorso dicembre, il virus ufficialmente noto come Sars-Cov-2 si è diffuso in almeno 177 paesi. Più di 598.000 casi sono stati segnalati in tutto il mondo, con un bilancio delle vittime superiore a 27.700 e oltre 131.700 guarigioni. (Tua)