Nato: Nord Macedonia, ministero Esteri greco si congratula con Skopje per adesione alla Nato

- Il ministero degli Esteri greco si è congratulato con la Macedonia del Nord per essere diventato il trentesimo membro della Nato. “Ci congratuliamo con la Repubblica della Macedonia del Nord che diventa trentesimo membro della nostra Alleanza. Diamo il benvenuto ai nostri vicini nella famiglia della Nato e non vediamo l'ora di lavorare insieme come alleati”, si legge in una dichiarazione su Twitter. Ieri il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha annunciato in una nota che gli Stati Uniti, come paese depositario del Trattato istitutivo cella Nato, hanno ricevuto lo strumento di adesione della Macedonia del Nord determinando l'ingresso di Skopje nell'Alleanza atlantica come 30mo paese membro. “Il 30 marzo la bandiera della Macedonia del Nord sarà issata nel quartiere generale della Nato per la prima volta”, ha aggiunto Pompeo. Come dichiarato dal presidente Donald Trump, secondo Pompeo, “la Nato è stata il baluardo della pace e della sicurezza internazionale per oltre 70 anni L'adesione della Macedonia del Nord alla Nato oggi rappresenta il culmine di molti anni di sforzi da parte del governo e del popolo macedone”, ha affermato il segretario di Stato Usa, secondo cui tale sviluppo sosterrà ulteriormente le riforme democratiche, il commercio la sicurezza e la stabilità nei Balcani. (segue) (Gra)