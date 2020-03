Nato: Nord Macedonia, ministero Esteri greco si congratula con Skopje per adesione alla Nato (2)

- Secondo Pompeo, "l'adesione della Macedonia del Nord riafferma anche agli altri aspiranti all'ingresso che la porta della Nato rimane aperta a quei paesi che vogliono e sono in grado di intraprendere le riforme necessarie per rispondere agli elevati standard dell'Alleanza atlantica, e ad accettare le responsabilità così come i benefici dell'adesione". "Dal momento in cui la Nato dà il benvenuto al suo 30mo membro, riaffermiamo il nostro impegno alla difesa collettiva in base all'articolo 5, la pietra miliare dell'Alleanza transatlantica", ha concluso Pompeo. "La Macedonia del Nord fa ora parte della famiglia della Nato, una famiglia di 30 nazioni e quasi un miliardo di persone. Una famiglia basata sulla certezza che, indipendentemente dalle sfide che affrontiamo, siamo tutti più forti e più sicuri insieme", ha dichiarato da parte sua il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sottolineando come la Macedonia del Nord contribuisca da molto tempo alla sicurezza euro-atlantica, anche partecipando a missioni guidate dalla Nato in Afghanistan e in Kosovo. Gli alleati della Nato hanno firmato il protocollo di adesione della Macedonia del Nord nel febbraio 2019, dopo di che tutti i 29 parlamenti nazionali hanno votato per ratificare l'adesione del paese. La cerimonia di innalzamento della bandiera per la Macedonia del Nord si svolgerà presso la sede della Nato lunedì 30 marzo, alla presenza del segretario generale Stoltenberg, del presidente del Comitato militare della Nato, Stuart Peach, e dell'incaricato d'affari della delegazione della Macedonia del Nord presso la Nato, Zoran Todorov. La bandiera della Macedonia del Nord sarà alzata simultaneamente alle operazioni di comando alleate di Mons, in Belgio, e al comando alleato della trasformazione a Norfolk, negli Stati Uniti. (Gra)