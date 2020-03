Difesa: capo Stato maggiore Vecciarelli in visita al Coi, bene ruolo Forze armate in gestione emergenza

- Il capo dello Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, ha visitato oggi la sede del Comando operativo di vertice interforze (Coi), in occasione del 97mo anniversario dell’Aeronautica militare, dove è stato accolto dal generale Luciano Portolano, comandante del Coi. “Ringrazio tutti voi per come e per quanto state facendo in questo momento così delicato per la nazione”, ha detto Vecciarelli agli uomini e alle donne delle Forze armate della sala operativa del Coi. “Con molta soddisfazione riscontro la prontezza, la professionalità, la rapidità e soprattutto l'efficienza con le quali le Forze armate in questo momento e nelle scorse ore hanno risposto alle richieste e alle necessità pervenute dalla Protezione civile e dagli altri dicasteri coinvolti nella gestione di questa emergenza sanitaria che ha colpito i nostri connazionali su tutto il territorio nazionale e all'estero”, ha detto Vecciarelli, secondo quanto riferisce un comunicato dello Stato maggiore della Difesa. “Un ringraziamento particolare a voi della sala monitoraggio che senza alcuna sosta, nei giorni festivi e nel cuore della notte, attivate le procedure operative necessarie per mettere sul campo tutte le misure di contrasto, fortemente volute dal ministro della Difesa Guerini, che si sviluppano con varie attività che vanno dal nord al sud della penisola grazie alla costante dedizione di tutti gli uomini e le donne dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, sempre pronti a dare il proprio contributo, quando chiamati, anche nella consapevolezza di correre rischi per la propria salute”, ha concluso il Capo di Smd.(Com)