Coronavirus: Bordoni (Lega), campagna segnalazione assembramenti non serve a nulla

- Gli agenti della polizia di Roma Capitale svolgono un ottimo lavoro nel mezzo di uno scenario di crisi e i cittadini devono sentirsi al sicuro. Lo dice in una nota il consigliere Capitolino della Lega Davide Bordoni. "Grave che il Comune avvii un reclutamento di vicini di casa, colleghi di lavoro o sentinelle affacciate ai balconi per aumentare un livello di percezione della sicurezza che mai è stato così elevato nella storia della Città di Roma". Il sistema di segnalazione "elaborato dalla Raggi, tramite Spid, incentiva una comunicazione poco lineare negli intenti ma soprattutto poco efficace riferendosi solo a presunti assembramenti. Non si capisce di che assembramenti si parla, le uniche infrazioni ai decreti si riscontrano in singole persone a piedi o in auto che vengono identificate e controllate dalla forza pubblica. La Raggi -continua Bordoni- che si vanta di aver scongiurato l'arrivo dell'esercito, per altro già presente nelle nostre strade attraverso l'operazione strade sicure, vuole utilizzare il portale del Comune per generare insicurezza e sospetto tra la popolazione già allarmata". Migliaia sono i controlli svolti dalle Forze dell'ordine, "sarebbe più opportuno incentivare i cittadini ad effettuare segnalazioni di incuria e degrado del territorio che spiccano ancor di più nella Capitale deserta di questi giorni. Chiediamo -conclude Bordoni-, anche per il futuro, di non dare seguito ad iniziative del genere che non servono a nulla ma di potenziare la pulizia della Città attuando iniziative concrete". (Com)