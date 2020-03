Portogallo: governo apre assistenza sanitaria a stranieri nel paese, molti brasiliani

- Le autorità del Portogallo apriranno il servizio sanitario pubblico a tutti gli stranieri che vivono nel paese e non hanno ancora ricevuto risposta alla domanda di residenza presentata. La misura, ha annunciato oggi la portavoce del ministero degli Interni Claudia Veloso, sarà valida almeno fino al prossimo primo luglio. "Le persone non dovrebbero essere private dei loro diritti alla salute e al servizio pubblico solo perché la loro domanda non è stata ancora esaminata", ha detto Veloso citata dai media locali, aggiungendo che "in questi tempi eccezionali, i diritti dei migranti devono essere garantiti". Per ricevere l'assistenza sanitaria portoghese, gli stranieri, inclusi i richiedenti asilo, dovranno fornire prova della domanda presentata. Potranno in seguito ottenere copertura sanitaria e avere accesso ai servizi sociali e di lavoro. Secondo i dati governativi, nel 2019 risiedevano in Portogallo 580 mila immigrati, con una grande maggioranza di brasiliani seguiti da rumeni, ucraini, britannici e cinesi. In Portogallo sono stati finora confermati 5.170 casi di contagio, di cui 100 deceduti e 43 guariti.(Res)