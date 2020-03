Coronavirus: Mirabelli (Pd), almeno 100 mln in dl Aprile per garantire affitto a chi perde lavoro

- Il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo PD al Senato, dichiara in una nota: "Di fronte all'emergenza sanitaria e sociale provocata dal Coronavirus la priorità deve essere quella di proteggere le persone in difficoltà e non lasciarle sole. La casa è una necessità e un diritto. E per chi magari perderà il reddito e non potrà pagare il canone d'affitto il grande rischio diventa quello di perdere la casa. Dobbiamo garantire la casa alle famiglie in difficoltà e per questo servono molti più soldi per il fondo a sostegno di chi è moroso senza colpe e regole chiare che facciano arrivare quelle risorse direttamente e presto a chi ne ha bisogno. Questo è il senso dell'ordine del giorno che ho presentato al Decreto Cura Italia in discussione al Senato. Dobbiamo impegnarci perché ad aprile queste risorse, almeno 100 milioni, siano trovate e soccorrano quei lavoratori (e le loro famiglie) che in difficoltà con il lavoro corrono il rischio di non poter pagare l'affitto della propria abitazione".(com)