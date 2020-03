Coronavirus: Giro (Fi), troppe auto che circolano, ma i controlli sono finiti?

- Ci sono a Roma troppe auto in giro. Lo sostiene il senatore di Forza Italia Francesco Giro. "Rispetto a sabato scorso c'è una corsa ad uscire. Mi sono piazzato sul balcone di casa e ho filmato un flusso praticamente continuo di auto e motorini. Ma i controlli sono già finiti? -si chiede Giro- Eppure ci hanno stalkerizzato con 4/5 moduli di autocertificazione, un modulo ogni due giorni. Non sarà il caso di ricorrere all'esercito? Dopo una prima settimana di effettivo contenimento, quando tutti restavano chiusi in casa, avverto i primi segnali di lassismo. A Roma i contagi sono in netto aumento e i pronto soccorso, come abbiamo visto anche di recente, sono spesso intasati di pazienti covid-19. La Raggi -conclude Giro - intervenga e lo dica forte. Quanto al sistema della denuncia degli assembramenti, dico al Pd che non è affatto una delazione. Tutt'altro. Ma una bella prova di civismo". (Com)