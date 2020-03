Coronavirus: Pd lombardo, se occorre si chiuda il Cto, Milano non deve infettarsi attraverso i suoi ospedali

- I consiglieri regionali milanesi del Pd Carmela Rozza, Paola Bocci, Carlo Borghetti, Pietro Bussolati e Fabio Pizzul hanno deciso di scrivere al direttore sanitario del Cto di Milano per chiedere se ci siano le condizioni per continuare l'attività di cura: "Siamo molto preoccupati dell'allarme lanciato dai medici del Cto che non crediamo agiscano con leggerezza – dichiara la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza, prima firmataria della lettera -. Vogliamo che si accertino le condizioni di sicurezza igienico sanitaria della struttura attraverso la verifica della diffusione dell'infezione negli ambienti e tra il personale sanitario, sociosanitario e i pazienti, e si valuti di sanificare immediatamente i reparti o, se occorre, di chiudere l'ospedale. Abbiamo visto ciò che è successo in Val Seriana e, prima, a Codogno, dove il focolaio è partito proprio dalle strutture sanitarie. Una cosa deve essere chiara, a Milano non deve accadere, la città non deve infettarsi attraverso i suoi ospedali." (Com)