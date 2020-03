Scuola: Comazzi (Fi), bonifiche amianto da istituti scolastici è ottima notizia

- Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale dichiara in una nota: “Nei prossimi due anni decine di scuole pubbliche della Lombardia saranno bonificate dall’amianto: un’ottima notizia per centinaia di studenti, docenti e personale, che potranno beneficiare del finanziamento di 5 milioni di euro stanziato da Regione Lombardia”. “Nonostante il periodo particolare che stiamo vivendo - continua l’azzurro - l’attività della giunta e del Consiglio regionale non si ferma: grazie all’assessore Melania Rizzoli per l’impegno profuso in questo progetto: realizzare una mappatura precisa ci permetterà una pianificazione sempre più accurata, a seconda delle priorità. Ridurre l’inquinamento e creare ambienti più sani - conclude - è una nostra priorità assoluta, nell’interesse di tutti i cittadini”. (Com)