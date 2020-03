Medio Oriente: coronavirus, i palestinesi annullano il secondo anniversario della "Grande marcia del ritorno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I movimenti palestinesi nella Striscia di Gaza hanno cancellato le marce di protesta previste per la prossima settimana contro Israele a causa dei timori della diffusione del coronavirus. Lo hanno annunciato gli stessi organizzatori. Una grande mobilitazione era prevista per lunedì 30 marzo, in occasione del secondo anniversario dell'inizio della "Grande marcia del ritorno" per cui i palestinesi manifestano ogni venerdì. "Chiediamo di rimanere a casa per proteggere il nostro popolo da questa pandemia mortale", ha detto il leader del Jihad Islamico, Khaled al Batch, invitando i residenti nella Striscia di Gaza a celebrare l'anniversario mostrando le bandiere palestinesi sui balconi e bruciando le bandiere israeliane. Nove dei 97 casi confermati di coronavirus nei Territori palestinesi si trovano nella Striscia di Gaza, enclave costiera di due milioni di abitanti. Secondo i funzionari medici di Gaza, le proteste hanno causato la morte di 215 palestinesi uccisi dai soldati israeliani di stanza oltre la barriera tra Israele e la Striscia. Un soldato israeliano è invece stato ucciso da un cecchino palestinese. Israele afferma che le proteste, per la verità sempre meno numerose nelle ultime settimane, servano da copertura per i tentativi di infiltrazione di attivisti palestinesi nel suo territorio. (Res)