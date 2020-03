Cina: coronavirus, a Wuhan riaperti parzialmente i trasporti pubblici

- L'amministrazione di Wuhan ha iniziato oggi a riaprire parzialmente alla circolazione i trasporti pubblici della città, in vista della riapertura totale prevista il prossimo 8 aprile. La misura, riferiscono i media cinesi, ha permesso di far ripartire ad esempio alcuni treni ad alta velocità, di far riprendere attività congelate da mesi e permettere ricongiungimenti familiari. Oggi la Commissione sanitaria cinese ha annunciato 54 nuovi casi di coronavirus in Cina continentale, dove dall'inizio dell'epidemia sono stati confermati 81.996 casi, con un bilancio delle vittime di 3.299. La città di Wuhan ha concentrato il 60 per cento dei casi di coronavirus di tutta la Cina L'ultimo caso confermato nella città come localmente trasmesso è stato lunedì. (Cip)