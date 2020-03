Coronavirus: l'Egitto interrompe le esportazioni di legumi per tre mesi

- Il ministro dell'Industria egiziano Nevin Gamea ha ordinato una sospensione di tre mesi di tutte le esportazioni di legumi. La decisione, si legge in un comunicato stampa ufficiale, mira a soddisfare la domanda interna di beni essenziali come parte delle misure precauzionali del paese per far fronte alle ripercussioni dello scoppio del coronavirus. Finora, la pandemia di Covid-19 ha causato 30 morti e 536 contagi in Egitto. Il governo ha affermato che le misure saranno rafforzate nel caso in cui i casi superino quota 1.000. (Cae)