Ucraina: coronavirus, Stati Uniti forniranno a Kiev aiuti per 12 milioni di dollari

- Gli Stati Uniti forniranno oltre 12 milioni di dollari in assistenza medica e umanitaria all'Ucraina per sostenere il paese nel contenere la diffusione del coronavirus. È quanto riferito dal servizio stampa dell'ambasciata ucraina a Washington. “L'assistenza fornita sarà finalizzata alla preparazione dei sistemi di laboratorio, all'individuazione della malattia, al supporto tecnico per rispondere e comunicare i rischi della diffusione del Covid-19”, ha dichiarato l'ambasciata in una nota pubblicata su Facebook. I primi aiuti saranno messi a disposizione a partire dal prossimo 3 aprile. (Res)