Coronavirus: Asl Roma 5, grazie a Centro agroalimentare Roma per collaborazione

- La Asl Roma 5 ringrazia il Centro agroalimentare Roma (Car) per aver acconsentito, in linea con il grande spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue il rapporto tra Azienda sanitaria e Car, ad ospitare presso gli uffici della Asl, posti all'esterno dell'area mercato del Centro agroalimentare (e da esso indipendenti), una tenda per l'effettuazione dei tamponi in base a liste precostituite. "Questa sinergia ha consentito e consentirà -si legge nella nota della Asl Roma 5- una velocizzazione delle procedure al fine anche di limitare spostamenti a domicilio delle squadre di operatori. Si tratta, ovviamente, di un'attività svolta autonomamente dalla Asl Roma 5 che non ha nulla a che fare con le attività del Centro agroalimentare di Roma e dei Mercati. L'attività dei mercati sta procedendo con regolarità, nel pieno rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza. Si approfitta, inoltre, -conclude la nota- per ringraziare, oltre al Car anche il comune di Guidonia Montecelio, la polizia municipale, la protezione civile, le forze dell'ordine, gli operatori e i cittadini che stanno collaborando con grande senso civico e di responsabilità". (Com)