Coronavirus: Salvini, Draghi saprebbe contrastare Merkel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvini ha detto anche di provare "sgomento per la proposta del senatore del Pd Luigi Zanda. Mettere a garanzia porti, aeroporti, Montecitorio, magari Palazzo Chigi, i Templi di Agrigento per avere dall''Europa quello che ci spetta? Assolutamente no. Non si mettono a garanzia dell'Europa le riserve auree dell'Italia - ha aggiunto -. È la terza riserva aurea del mondo, circa 100 miliardi, creata con i risparmi di anni degli italiani". (Rin)