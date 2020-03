Coronavirus: Associazione cartolibrai milanesi,"battaglia del pennarello" del sindaco includa anche cartolerie e cartolibrerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "battaglia del pennarello" del sindaco di Milano Beppe Sala per consentire l'acquisto nei supermercati di articoli di cartoleria rischia di avere già delle vittime: i cartolibrai. A dirlo è l'Associazione cartolibrai di Confcommercio MilanoDopo l'intervento del primo cittadino di oggi , in una lettera il presidente dell'associazione Alfredo Scotti ricorda a Sala che "nella nostra città esistono, e ci auguriamo continueranno ad esistere, oltre 200 tra cartolerie e cartolibrerie che ad oggi, in ottemperanza ai vigenti decreti di contenimento emergenza Covid-19, sono soggette ad obbligo di chiusura". L'Associazione, "senza voler in alcun modo polemizzare" propone di "diversificare le offerte di vendita sul territorio, offrendoci l'opportunità di aprire, magari solo per alcune ore al giorno, per far fronte alla richiesta delle famiglie milanesi". L'Associazione cartolibrai chiede in questo senso a Sala di intervenire presso il governo "nella maniera più opportuna". (Com)