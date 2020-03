Russia-India: coronavirus, Aeroflot effettuerà volo speciale Nuova Delhi-Mosca per rimpatriare passeggeri russi

- La compagnia aerea di bandiera russa Aeroflot effettuerà il prossimo 1 aprile un volo speciale da Nuova Delhi a Mosca per riportare i suoi passeggeri rimasti bloccati in India a causa dell’emergenza coronavirus. Lo ha dichiarato oggi l'ambasciata russa in India in una nota. Mercoledì scorso le compagnie aeree russe hanno riportato a Mosca centinaia di russi bloccati a Nuova Delhi e Goa dopo che il primo ministro indiano Narendra Modi ha annunciato un blocco nazionale di 21 giorni per contenere la pandemia di Covid-19. Finora in India sono 873 i casi confermati di contagio, mentre in Russia il bilancio totale ha superato i 1.200 casi. (Rum)