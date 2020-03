Giappone: coronavirus, premier Abe annuncia misure economiche "senza precedenti"

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha invitato i suoi concittadini a prepararsi ad una lunga battaglia contro la pandemia di coronavirus, annunciando "misure economiche senza precedenti". In un video discorso trasmesso oggi, Abe ha detto che il governo di Tokyo farà "ogni sforzo per prevenire la diffusione del contagio" in Giappone e per "anticipare lo scenario peggiore". Il primo ministro ha avvertito che, secondo le previsioni, il paese deve con ogni probabilità prepararsi ad un'impennata dei contagi, dal momento che sta aumentando il numero di persone attualmente positive e di cui non è stata identificata la via di trasmissione. "La situazione in Giappone potrebbe in tempi brevi diventare simile a quella europea", ha detto Abe, aggiungendo che il governo sta "preparando misure economiche di una scala senza precedenti", che supera quelle adottate durante la crisi di Lehman Brothers, il gruppo bancario statunitense fallito nel 2008 e che scatenò la crisi economica globale. In questo senso, ha aggiunto Abe, la squadra di risposta alle emergenze sottoporrà al più presto una proposta di bilancio al parlamento. Per far fronte all'emergenza Covid-19 il Giappone ha già investito 15,5 miliardi di dollari. Nel paese sono stati confermati finora 1.499 casi di contagio, inclusi 49 decessi e 404 guariti.(Git)