Milano: De Corato, proseguono senza sosta occupazioni abusive

- L'assessore regionale alla sicurezza, polizia locale ed immigrazione Riccardo De Corato dichiara in una nota: "Quarantacinque alloggi occupati su dodici civici Aler, con la presenza di duecentoventicinque persone: sono i drammatici numeri delle occupazioni al solo quartiere Molise-Calvairate da parte dei rom. In tutta la città, dal Giambellino al Lorenteggio, dai Navigli alla Barona, i nomadi proseguono senza sosta a impadronirsi delle case vuote, approfittando del fatto che non trovano opposizione, visto che per le strade gli agenti della polizia locale non ci sono e gli stessi agenti della polizia di Stato non possono fare nulla perché nei nuclei familiari è sempre presente una donna incinta o con bambini piccoli. Fino ad ora, gli ispettori Aler sono potuti intervenire per liberare solo un appartamento nel quartiere". "È necessario un intervento urgente delle autorità con sgomberi entro le 48 ore, in flagranza di reato: così, non solo si darà un forte segno di lotta all'illegalità, ma si potrà scongiurare l'instaurarsi di pericolose condizioni igienico-sanitarie, visto che gli appartamenti nei quali si stipano in media in cinque rom sono quasi tutti mono e bilocali. Quando ero vicesindaco durante l'amministrazione di centrodestra, avevamo istituito una squadra di venti agenti di polizia locale dedicata agli sgomberi immediati. Perché il Comune non si attiva in questo senso, visto che sempre più c'è chi si approfitta dell'emergenza Coronavirus per occupare appartamenti?". "In pratica – sottolinea Francesco Rocca, presidente della commissione sicurezza del Municipio 4 – a 10 minuti da piazza Duomo è come se avessimo un campo rom al chiuso composto da appartamenti strappati ai legittimi inquilini. Una situazione vergognosa e intollerabile da parte della società civile".(Com)