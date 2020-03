Emirati: coronavrius, programma di sterilizzazione prolungato fino al 5 aprile

- Il programma nazionale di sterilizzazione negli Emirati Arabi Uniti sarà prolungato di un'altra settimana. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute, esortando i cittadini a rimanere a casa dalle 20:00 alle 6 del mattino ogni giorno fino al 5 aprile. Gli Emirati hanno annunciato 63 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando a 468 il numero totale di contagi confermati nel paese. Il programma di sterilizzazione avrebbe dovuto concludersi la mattina del 29 marzo. Diverse aree e strutture in tutto il paese sono state disinfettate utilizzando le ultime tecnologie disponibili, ha detto la portavoce del ministero Farida al Husaani. Centinaia di lavoratori, supervisori e amministratori di varie agenzie governative hanno preso parte al programma, ha aggiunto il portavoce, citato dall’emittente televisiva satellitare “Al Arabiya”. Le autorità di Dubai hanno sterilizzato la metropolitana, i taxi, gli autobus e i tram durante il fine settimana. La polizia di Dubai ha condiviso sui social un video dei “radar” utilizzati per rilevare coloro che violano le restrizioni del traffico durante il coprifuoco notturno. Diverse multe sono state comminate negli Emirati Arabi Uniti dal 26 marzo a chiunque non ha aderito alle pratiche di allontanamento sociale. Durante il coprifuoco, i movimenti del traffico e del pubblico sono limitati e tutti i trasporti pubblici sono sospesi. (Res)