Coronavirus: Asl Roma 5, a Nerola oltre 300 tamponi

- Nel territorio dell'Asl Roma 5 si sono registrati nella giornata di ieri 16 nuovi casi positivi al Covid-19, 1.146 persone sono invece uscite dall’isolamento domiciliare. Da oggi saranno disponibili ulteriori 9 posti di terapia intensiva e l’ospedale di Palestrina viene inserito nella rete dedicata al virus come Spoke sotto la supervisione dell’istituto Spallanzani. Su Nerola eseguiti oltre 300 tamponi. Da lunedì in collaborazione con lo Spallanzani verrà messo in atto un programma di monitoraggio. Lo riferisce la Regione sulla sua pagina Facebook "Salute Lazio". (Rer)