Coronavirus: in Asl Rieti altri 46 positivi, continuano controlli su Case riposo

- La Asl Rieti registra 46 nuovi casi positivi al Covid-19, in prevalenza sui cluster delle Case di riposo su cui la Asl assieme alla task force regionale sta lavorando per la messa in sicurezza, l’isolamento e la separazione dei percorsi. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio", precisando che 11 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Entro oggi saranno attivati ulteriori 18 posti letto e 2 posti di terapia intensiva covid19 all’ospedale De Lellis. Intanto, continuano i controlli su tutte le Case di riposo dell’intera provincia. (Rer)