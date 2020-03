Coronavirus: Russia, 13.400 cittadini rimpatriati nella giornata di ieri

- Più di 13.400 cittadini russi sono stati rimpatriati nella sola giornata di ieri, nell’ambito delle misure adottate dai diversi paesi per contenere la pandemia di coronavirus. Lo ha reso noto oggi l'Agenzia federale russa per il trasporto aereo (Rosaviatsija). “Il 27 marzo sono stati effettuati 106 voli charter provenienti da paesi stranieri verso la Russia con a bordo 13.429 cittadini russi”, si legge nella nota. Secondo le ultime stime fornite questa mattina dal Centro operativo per il contenimento dell'epidemia, il numero di pazienti infetti da Covid-19 in Russia è aumentato di 228 persone nelle ultime 24 ore, portando il bilancio complessivo a 1.264 contagi. Sul totale dei casi, 114 sono stati confermati a Mosca e 36 nella regione di Mosca. In generale l’epidemia è stata registrata in 62 regioni russe.(Rum)