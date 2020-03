Aerospazio: Leonardo a supporto delle istituzioni per contenimento epidemia Covid-19

- Nella difficile fase di emergenza sanitaria che sta attraversando il paese, Leonardo continua a fornire tutto il proprio supporto in termini di risorse, mezzi e persone per sostenere le istituzioni nazionali nella gestione e contenimento dell’epidemia da Covid-19. Leonardo, si legge in un comunicato, ha intrapreso una serie di iniziative solidali per sostenere lo sforzo di tutti coloro i quali stanno garantendo con il loro impegno quotidiano le attività per il contenimento del contagio da Covid-19, nonché l’assistenza ai malati e alle loro famiglie. Nello specifico, attraverso l’utilizzo di due aerei da trasporto della Divisione velivoli, un C-27J ed un Atr 72 destinati a clienti internazionali che hanno avallato l’iniziativa, Leonardo effettuerà – con propri equipaggi – e a supporto della Protezione civile, una serie di voli-navetta tra scali italiani e laddove richiesto dalla emergenza anche tra scali internazionali, per assicurare il trasporto di materiale medico (respiratori, mascherine), garantendo in tal modo autonomia e flessibilità operativa e significative capacità di carico. Oltre a garantire il supporto tecnico alla flotta di elicotteri di Forze armate, enti, istituzioni, forze di polizia e di eliambulanze impegnate nell’emergenza, la Divisione elicotteri ha messo a disposizione i propri piloti e tre elicotteri (due AW139 e un AW189) in diverse configurazioni, oltre ai servizi di manutenzione e operatività, per le operazioni di assistenza sanitaria della Protezione civile. (segue) (Com)