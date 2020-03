Aerospazio: Leonardo a supporto delle istituzioni per contenimento epidemia Covid-19 (2)

- Nella Divisione aerostrutture, presso il sito produttivo di Grottaglie, Leonardo attraverso l’utilizzo della tecnologia additive manufacturing (3D printing), ha già lanciato la produzione di un primo lotto di valvole per supportare l’iniziativa della società Isinnova di Brescia che ha sviluppato il progetto di valvole in materiale plastico che consentono di modificare un particolare modello di maschere subacquee e trasformarle in respiratori per terapie sub-intensive. La medesima produzione è attivata presso il sito della Divisione Elettronica di La Spezia. A partire dal prossimo 6 aprile, Leonardo offrirà gratuitamente per due mesi, un servizio di Threat Intelligence specificatamente progettato per supportare le aziende a migliorare la propria difesa cibernetica in questa fase di maggiore esposizione dovuta al ricorso massivo allo smart working. Il servizio, garantito dalla Divisione Cyber, sarà erogato alle prime 100 aziende che ne richiederanno l’utilizzo e permetterà di monitorare le principali minacce cibernetiche in circolazione e coprire quindi eventuali vulnerabilità connesse. (Com)