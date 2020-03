Coronavirus: Confcommercio professioni Roma, a marzo calo fatturati tra 40 e 70 per cento

- Avvocati, commercialisti, psicologi, sociologi, consulenti del lavoro, esperti di economia e finanza o di intermediazione immobiliare, professionisti del turismo: nella Capitale sono quasi 12 mila i professionisti, nella provincia di Roma circa 30 mila. Nel solo mese di marzo 2020, a causa del blocco delle attività dovuto all’emergenza coronavirus, queste categorie hanno registrato cali di fatturato che vanno dal 40 al 70 per cento, a seconda della categoria. Luca Di Donna, presidente di Confcommercio professioni, interpellato da Agenzia Nova, spiega: “I professionisti, sia quelli iscritti agli ordini che quelli non ordinistici, si sono allineati subito alle misure disposte dal governo. Hanno chiuso gli uffici e si sono attrezzati per lavorare in smart working, ma tutti stanno affrontando concrete difficoltà economiche che si sono già tradotte in cali di fatturato tra il 40 e il 70 per cento, a seconda delle categorie”. Gli aiuti messi in campo al momento dal governo “sono validi e auspichiamo che si continui su questa linea, perché è fondamentale garantire la ripresa nel post emergenza”. I liberi professionisti di Roma e provincia ricoprono oltre il 33 per cento dell’intero settore, che in tutta Italia conta 1,4 milioni di persone. “Sono una categoria fondamentale per il tessuto economico e sociale della città ma anche del paese – spiega Di Donna -. E sia quelli ordinistici che non hanno bisogno di un sostegno e di misure importanti per poter decollare di nuovo nella fase della ripresa”. Ad oggi Confcommercio professionisti, grazie a un accordo sottoscritto in precedenza con il presidente dell’ordine degli avvocati di Roma, Antonino Galletti, “sta offrendo supporto a tutti i professionisti che lo richiedano grazie a questa collaborazione avviata quando non ancora immaginavamo di poterci trovare davanti a un’emergenza di questo tipo”, conclude Di Donna. (Rer)