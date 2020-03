Coronavirus: Garau (CoAS medici), negli ospedali mancano ancora dpi per fronteggiare emergenza

- "La situazione dei medici, e di tutto il personale sanitario, all'interno degli ospedali italiani, è estremamente preoccupante, al Nord, così come nel resto del Paese. Il ricovero dei pazienti infetti negli ospedali si è rivelata (a posteriori) una scelta sbagliata e deleteria, perché ha trasformato queste strutture in veri e propri focolai di Covid-19". È quanto dichiara Alessandro Garau, segretario del CoAS medici dirigenti. (segue) (com)