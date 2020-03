Coronavirus: Garau (CoAS medici), negli ospedali mancano ancora dpi per fronteggiare emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è ancora stata recepita pienamente - continua Garau - l'indicazione che per bloccare il virus è necessario agire per separare del tutto le persone ancora negative dai portatori sani, dai paucisintomatici e dagli ammalati, impedendo così che questi infettino ancora, anche all'interno degli ospedali. Questo, sta portando a un'ecatombe medica: siamo già a oltre 44 morti, e la situazione è drammatica anche per quanto riguarda gli infermieri. Purtroppo, la più grave mancanza è stata ed è ancora quella dei dispositivi di protezione individuali (dpi) necessari ad assistere sia gli ammalati che i sospetti per fronteggiare l'emergenza, insieme a quella di disposizioni sanitarie precise da parte di direttori sanitari che stanno tardando ad adattare le strategie nazionali alle situazioni locali. Di contro, stanno già affilando le armi avvocati e medici legali riproponendo spot pubblicitari per valutazioni gratuite. Con il virus di fronte e gli avvocati pronti a intervenire per ipotetiche responsabilità, per il personale sanitario è impossibile lavorare con la serenità necessaria". (com)