Grecia: coronavirus, governo pronto a stanziare 15 miliardi di euro a sostegno di lavoratori e imprese

- Il governo della Grecia sta elaborando una nuova serie di misure oltre a quelle già annunciate per sostenere i lavoratori e le imprese colpite dalla pandemia di coronavirus. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini” citando il consigliere economico del primo ministro Kyriakos Mitsotakis, Alexis Patelis, secondo cui è in fase di preparazione un nuovo pacchetto di 2-3 miliardi di euro per il periodo compreso fra maggio e giugno. Il prossimo mese verrà inoltre annunciato un piano per aumentare la liquidità aziendale sotto forma di sovvenzioni, prestiti e garanzie sui prestiti per un importo di 6-12 miliardi di euro. Inoltre, ha aggiunto Patelis, il governo sta lavorando a un piano di abbuoni per gli interessi sui prestiti erogati entro la fine del 2019. Le autorità della Grecia hanno nel frattempo confermato 74 nuovi casi di coronavirus nel paese, che portano così a 966 il numero complessivo dei contagiati. Lo ha riferito il portavoce del ministero della Salute greco, Sotiris Tsiodras, nel suo ultimo briefing con la stampa tenuto ieri sera. Il bilancio delle vittime è salito a 28 (23 uomini e 5 donne) dopo la morte di altri due pazienti, mentre un totale di 66 persone sono in terapia intensiva. (Gra)